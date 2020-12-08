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Gaziantep'te salgına rağmen vatandaşın oluşturduğu yoğunluk dikkat çekiyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.12.2020 16:20 | Son Güncelleme

Vali Davut Gül: "Lütfen kurallara riayet edip kimseye gidip gelmeyelim"

GAZİANTEP (AA) - Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın yaşandığı kentlerden Gaziantep'teki işlek noktalarda, vatandaş yoğunluğu dikkati çekiyor.

Vatandaşların özellikle alışveriş ve kurumlardaki işleri için ziyaret ettiği Karagöz ve Gaziler Caddesi'nde yoğunluğun yaşandığı gözlemlendi.

Banka ve PTT gibi kurumların önünde sıranın oluştuğu caddelerde, vatandaşların büyük çoğunluğunun kurallara uyduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ise Karagöz ile Gaziler Caddesi girişlerinde polis kontrol noktaları oluşturdu.

Polis ekipleri, söz konusu noktalarda vatandaşları sosyal mesafe ve maske kullanımına ilişkin uyardı.

Vali Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep geneli Kovid-19 açısından yüksek risk barındırmaktadır. Hastalığın önemli bir sebebi de akraba ve arkadaş buluşmalarıdır. 60 yaş üzeri başta olmak üzere her yaştan çok sayıda insanımızı kaybediyoruz. Lütfen kurallara riayet edip kimseye gidip gelmeyelim." ifadesini kullandı.

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