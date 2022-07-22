YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te şantaj yapan suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te şantaj yapan suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı

22.07.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te şantaj yapan suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te şantaj yapan suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tuzağa düşürdükleri kişilerin fotoğraflarını çekip şantaj ve tehditle para aldıkları iddiasıyla yakalanan 2'si kadın 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kişilerin fotoğraf ve görüntülerini çekip şantaj ve tehditle para aldıkları belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Mağdurların ifadesine başvuran ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonla 2'si kadın 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 6 cep telefonu, 6 SIM kart, 6 banka dekontu ve 1250 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeyle sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te kendisini gözaltına almaya çalışan polisi silahla yaralayan zanlı yakalandıGaziantep'te kendisini gözaltına almaya çalışan polisi silahla yaralayan zanlı yakalandı
Afrikalı liderler, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnunAfrikalı liderler, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnun
Bursa'da tabancayla vurulan mahalle muhtarı yaralandıBursa'da tabancayla vurulan mahalle muhtarı yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep operasyon

Gaziantep Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:43
Sabah
05:21
Öğle
12:42
İkindi
16:32
Akşam
19:53
Yatsı
21:24
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.