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Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

10.07.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

G.G. (49) ve dini nikahlı eşi Semiha K. (42) ile İsmet D. (17) ve arkadaşı D.G. (21), Fevzipaşa Mahallesi'nde karşılaştı.

İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine İsmet D. (17) ve Semiha K, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmet D. hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan Semiha K, Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, G.G'yi üzerindeki tabancayla yakaladı.

Öte yandan, yaralı Semiha K'nin 2 çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünce sevgi evlerine yerleştirildi.

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