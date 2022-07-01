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Gaziantep'te silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı

01.07.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde faaliyet gösteren alışveriş merkezinin otoparkındaki işletmede henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda E.A, E.G, M.P. ve H.A. yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan E.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin kavgaya karışan zanlıları yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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