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Gaziantep'te silahlı kavgada vurulan kişi öldü

12.08.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te silahlı kavgada vurulan kişi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesi Karayılan Mahallesi'nde E.S. ile B.S. arasında iddiaya göre borç meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine B.S. yanında bulunan pompalı tüfekle E.S'ye ateş etti. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.S, kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüpheli B.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep pompalı tüfek ölüm

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