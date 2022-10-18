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Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

18.10.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, O.P'ye (37) silahla ateş açtı.

Yaralanan O.P, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı. O.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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