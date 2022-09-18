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Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

18.09.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

İlçe kırsalındaki Güllühöyük Mahallesi'nde çiftliğine motosikletiyle giden Sadettin Köse'yi (70) yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, silahla ağır yaralandığı belirlenen Köse'yi İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Köse, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. ​​​​​​​

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İslahiye öldü

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