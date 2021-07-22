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Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

22.07.2021 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Üniversite Bulvarı'nda köpeğini gezdiren Hakan D'ye yol kenarındaki bir araçtan silahla ateş edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Hakan D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Öte yandan Hakan D'nin gezdirdiği köpek, olay yerinden ayrılmadı, ölen sahibinin başında dakikalarca bekledi.

Polis ekiplerinin su verdiği köpek, daha sonra barınağa bırakılmak üzere Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Olay yeri incelemesinin ardından Hakan D'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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