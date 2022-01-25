YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te sokak hayvanları için 5 ton mama ve yem bırakıldı

Gaziantep'te sokak hayvanları için 5 ton mama ve yem bırakıldı

25.01.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te sokak hayvanları için 5 ton mama ve yem bırakıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kar ve soğuk havanın olumsuz etkilediği sokak hayvanlarına mama bırakıldı.

Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) üyeleri, kar ve dondurucu soğukların etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kolları sıvadı. Dernek üyeleri, kedi, köpek ve kuş gibi sokak hayvanlarının beslenmesi için kentin belirlenen noktalarına 5 ton civarında mama ve yem bıraktı.

Dernek üyeleri ayrıca sokak hayvanları için yerlere battaniye serdi, rahatsızlığı bulunan hayvanları dernek merkezine götürdü.

CAHİDE Onursal Başkanı Cengiz Bayram, Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın sokak hayvanlarını da olumsuz etkilediğini belirtti.

Zorlu kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların unutulmaması, onlara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Bayram, şunları kaydetti:

"Biz, dernek olarak sokak canlarını ücretsiz tedavi etmenin yanı sıra zaten Gaziantep'teki birçok noktaya mama ve su bırakıyorduk. Kar ve soğuk havanın etkili olduğu şu günlerde buna daha çok önem veriyoruz. Karın yolları kapattığı yerlere ulaşmaya çalışırken, bizim de aracımız bozuldu. Ancak yine de farklı bir araç ile onlara ulaşmayı başardık. Diğer yandan kar barınak yolumuzu da kapattı. Araçlarla yolları açtırıp onlara ulaşabildik. Hava şartları gerçekten çok zorluyor. Ancak biz her gün yılmadan düzenli besleme yapmaya devam edeceğiz. Zor günlerde herkesin duyarlı olması gerektiğine inanıyoruz. Bu mücadelemizde isteyenler bize mama göndererek destekte bulunabilirler."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyinOtogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te spor tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu:Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te spor tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 26 Ocak Çarşamba

İmsak
06:08
Sabah
07:31
Öğle
12:48
İkindi
15:32
Akşam
17:55
Yatsı
19:13
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.