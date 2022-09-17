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Gaziantep'te suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

17.09.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te aydınlatma direklerinin kablolarını çalarken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Sanayi Mahallesi'nde bulunan aydınlatma direklerinin kablolarını çaldıkları esnada suçüstü yakalanan ve çok sayıda suç kaydı bulunan C.A.K. ve M.B. yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Gözaltı Gaziantep hırsızlık kablo

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