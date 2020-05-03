Gaziantep’te şüpheli araçta 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması sırasında bir araçta yapılan aramada 6 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dün genel asayiş uygulaması yaptı. Uygulama sırasında bir araçta yapılan aramada 6 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirirken, 1 kişi gözaltına alındı. 28 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 16 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapıldı. Araması olan 37 şahıs yakalanırken, 55 şahsa ise Kabahat Kanunu’na muhalefetten işlem yapıldı.

Uygulamalarda 35 gram uyuşturucu madde, 7 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet fişek, 1 adet otomatik tabanca, 1 adet tüfek, 5 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet suça konu cep telefonu ele geçirildi.

