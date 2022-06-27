YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

27.06.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe merkezinde bir araç durduruldu.

Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 47 madeni para ele geçirildi.

Araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep’te eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildiGaziantep’te eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdiCumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Ağrı'da tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandıAğrı'da tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:21
Sabah
05:06
Öğle
12:39
İkindi
16:30
Akşam
20:01
Yatsı
21:39
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

İç çamaşırlarını giydi! Kocasının akrabasına yakalanınca...

İç çamaşırlarını giydi! Kocasının akrabasına yakalanınca...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

Yüzlerce insanı dolandırdı! Herkes onu kanser sanırken o...

Yüzlerce insanı dolandırdı! Herkes onu kanser sanırken o...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.