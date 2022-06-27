Gaziantep'te tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe merkezinde bir araç durduruldu.

Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 47 madeni para ele geçirildi.

Araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı.

