Gaziantep'te tehdit iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir işletmenin sahiplerini tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Ağustos'ta bir işletmenin sahiplerini tehdit eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, tehdit olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 4 zanlıyı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz