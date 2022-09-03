YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te tehdit iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te tehdit iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

03.09.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te tehdit iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir işletmenin sahiplerini tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Ağustos'ta bir işletmenin sahiplerini tehdit eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, tehdit olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 4 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te seyir halindeki tırdan düşen yem çuvalları trafiği aksattıGaziantep'te seyir halindeki tırdan düşen yem çuvalları trafiği aksattı
Antalya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğa cankurtaranın müdahalesi kameradaAntalya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğa cankurtaranın müdahalesi kamerada
Yalova'da kurulan midye çiftliklerinde hasat başladıYalova'da kurulan midye çiftliklerinde hasat başladı
Anahtar Kelimeler:
Tehdit Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:32
Sabah
05:56
Öğle
12:35
İkindi
16:12
Akşam
19:05
Yatsı
20:22
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Asla denemeyin! Tehlikeli ve korkunç: Vajinal değişiklik...

Asla denemeyin! Tehlikeli ve korkunç: Vajinal değişiklik...

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.