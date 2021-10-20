Gaziantep'te terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, sosyal medya platformlarından DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir terör örgütü propagandası gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüpheli operasyonla yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, bir ruhsatsız tüfek, toplatma kararı bulunan 4 kitap ile bazı dijital veriler ele geçirildi.



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