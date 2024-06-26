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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA AA
26.06.2024 10:30
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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler bu kapsamda, ülkeye yasa dışı yollarla girerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve 2014-2015 arasında Suriye'de DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen N.A'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep DEAŞ operasyon terör örgütü

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