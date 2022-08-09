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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ üyesi hükümlü yakalandı

09.08.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ üyesi hükümlü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.M. adlı örgüt üyesi yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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