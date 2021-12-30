Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçuna yönelik çalışma yapan Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Nizip KOM Grup Amirliği ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri, H.G. adlı bir şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen 2 flama ve bez parçaları, 2 pompalı tüfek ve 13 kartuş, 60 tabanca mermisi, AK-47 mermisi, 46 sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli H.G. gözaltına alındı.

Şüpheliye "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandasını yapmak ve devletin egemenlik alametlerini aşağılamak ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

