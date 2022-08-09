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Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı

09.08.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı

KİLİS (AA) - Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kapsamlı istihbarat çalışmaları kapsamında terör örgütünün bazı faaliyetlerine katıldığı tespit edilen Suriye uyruklu Ş.M'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında Gaziantep'te gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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pkk Kilis jandarma operasyon

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