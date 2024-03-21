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Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

AA AA
21.03.2024 10:23
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Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik "şafak" operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, ülkeye yasa dışı yollarla girerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen, Suriye'de 2016 ve öncesinde terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu belirlenen H.E.E.H'nin adresine "şafak" operasyonu düzenledi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Gaziantep Şehitkamil şafak operasyonu terör örgütü

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