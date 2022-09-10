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Gaziantep'te "toplu mezar kazıldığını" iddia eden kişi gözaltına alındı

10.09.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te "toplu mezar kazıldığını" iddia eden kişi gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sosyal medya hesabından "toplu mezar kazıldığı" iddiasında bulunan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehitlikte "toplu mezar kazıldığı" yönündeki sosyal medya paylaşımıyla ilgili inceleme başlattı.

İnceleme sonucu paylaşımı yaptığı belirlenen M.H. gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş da Twitter'dan konuya ilişkin, "Gaziantep'te toplu mezar kazılıyor iddiasında bulunan provokatör yakalandı. Provokatör M.H'nin tehdit, hakaret, mala zarar verme, kasten yaralama, şantaj, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık ve yankesicilik gibi suç kayıtlarının olduğu öğrenildi." paylaşımı yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de toplu halde mezar kazılması hazırlıklarının büyükşehirler için rutin bir uygulama olduğunu açıklamıştı.

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