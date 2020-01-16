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  4. Gaziantep’te trafik denetimleri

Gaziantep’te trafik denetimleri

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.01.2020 12:13 | Son Güncelleme

Gaziantep’te özellikle ticari araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 767 araç kontrol edilerek toplamda bin 82 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Ocak 2020 Çarşamba günü il merkezi ve şehirlerarası karayollarında özellikle ticari araçlara yönelik trafik kontrolleri yapıldı.

Gaziantep’te trafik denetimleri

Gaziantep’te özellikle ticari araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 767 araç kontrol edilerek toplamda bin 82 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Ocak 2020 Çarşamba günü il merkezi ve şehirlerarası karayollarında özellikle ticari araçlara yönelik trafik kontrolleri yapıldı. Yapılan trafik kontrollerinde 4 bin 767 araç kontrol edilirken toplamda bin 82 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. Trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 108 araç trafikten men edilirken 11 sürücü belgesine de el konuldu.
Denetimler kapsamında 10 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 33 araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 292 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 404 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 6 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 10 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 1 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 1 sürücüye uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan, 6 sürücüye sürekli korna çalıp çevreyi rahatsız etmekten ve 319 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı.

Gaziantep’te trafik denetimleri

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