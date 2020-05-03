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Gaziantep’te trafik denetimleri sürüyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.05.2020 10:50 | Son Güncelleme

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü trafik güvenlik denetimlerini sürdürüyor.

Gaziantep’te trafik denetimleri sürüyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü trafik güvenlik denetimlerini sürdürüyor. Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 2 bin 127 araç kontrol edildi.
Kent merkezinde ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde, trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren,117 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. 11 araç ise trafikten men edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kentte uygulama yapıldı. Uygulamada 540 araç kontrol edilirken araç sürücülerine trafik haftası nedeniyle trafik kuralları ve trafik güvenliği ile ilgili bilgilendirilme yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 98 vatandaşa hıfzıssıhha kanununa istinaden işlem yapıldı.

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Sehitkamil
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Sehitkamil
Tanrıaşıkı Eczanesi
Sehitkamil
Yaşamalı Eczanesi
Sehitkamil
Albayram Eczanesi
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