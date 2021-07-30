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Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

30.07.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kırsal Nohutalan Mahallesi'nde römorkunda Antep fıstığı bulunan ve hasattan dönen Yaşar Karakan idaresindeki traktör devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karakan'ın öldüğünü belirledi. Traktördeki Gökhan ve Ali Karakan yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Karakan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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