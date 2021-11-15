Gaziantep'te tramvayın çarptığı kişi hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 12 gün önce tramvayın çarpması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Şehitkamil ilçesi 29014. Cadde'deki Güvenevler Durağı'nda 3 Kasım'da tramvayın çarpması sonucu yaralanarak 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki Şahin Kaplan, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaplan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.



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