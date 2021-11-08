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Gaziantep'te TURKOVAC Faz-3 için 29. gönüllüye aşı yapıldı

08.11.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te TURKOVAC Faz-3 için 29. gönüllüye aşı yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında Gaziantep'te gönüllülerin aşılanmasına devam ediliyor.

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü Akcan Yalçın Açıl, Mücahitler Ek Binası Kovid-19 Aşı Uygulama Merkezi'ne gelerek, gönüllü olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı.

Hastanenin başhekim yardımcısı Dr. İbrahim Halil Çelikkıran, gazetecilere, TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarının Gaziantep'te ekim ayında başladığını hatırlattı.

Bu çalışmanın çok merkezli olduğunu belirten Çelikkıran, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde yaklaşık 40 merkezde TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor. Ülke geneli yaklaşık 7 bin 400 gönüllü hedefleniyor. Şu anda biz de merkez olarak bugün 29'uncu gönüllümüze aşımızı yapacağız. Bütün vatandaşlarımızın gönüllü olmalarını istiyoruz. Bu anlamda 2 doz Sinovac aşısı olan ve bunun üzerinden en az 3, en fazla 9 ay geçmiş olan gönüllülere ulaşmaya çalışıyoruz. 18-60 yaş arasındaki tüm gönüllülerimize uygun kriterleri sağladığı takdirde çalışmaya dahil edilebilecekler. Gönüllülerimiz 184 ya da e-nabız üzerinden başvuruda bulunabilirler. Gerekli irtibatı en kısa zamanda sağlıyoruz. 6 ay içerisinde merkezimizde inşallah hedefimiz 200 gönüllüye ulaşmak."

Konuşmanın ardından gönüllü Akcan Yalçın Açıl'a TURKOVAC aşısı uygulandı.

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