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Gaziantep'te üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı oturma eylemi başlattı

AA AA
08.05.2024 13:59
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla oturma eylemi başlattı.

GAÜN Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı önünde gerçekleşen eyleme çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrencilerle birlikte eyleme katılan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Amerika'da ve Avrupa'da benzeri eylemlerin yapıldığını, üniversite öğrencilerinin eylem başlatmalarından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Özaydın, "Öğrencilerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim. Onların bu haklı eylemlerine destek vermek için buradayım. Ben de bu zulme karşı haykırıyorum. Öğrencilerimizin bu oturma eylemine ve sessiz protestosuna katkı vermek istiyorum. İnsanlık sesimizi duysun. Katliamın durdurulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Enes Taşkesen de "Filistin'deki kardeşlerimizin haklı direnişini bir nebzede olsa buradan duyurmak için burada toplandık. Yaşasın küresel intifada. Buradan arkadaşlarımızı ve hocalarımızı yaptığımız eyleme davet ediyoruz." dedi.

Oturma eylemi, 9 Mayıs Perşembe günü sonuna kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Üniversitesi oturma eylemi

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