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Gaziantep'te usulsüz ve ruhsatsız avlanan 5 kişi yakalandı

20.09.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te usulsüz ve ruhsatsız avlanan 5 kişi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yapılan av denetiminde, bıldırcın sesi çıkaran cihazla ruhsatsız avlanan 5 kişi yakalandı.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Şahinbey, Yavuzeli ve Nurdağı ilçelerinde yapılan denetimlerde, bıldırcın sesi çıkaran cihazla ruhsatsız avlanan 5 kişi tespit edildi.

Kişiler hakkında idari işlem yapan ekipler, cihaza el koydu.

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