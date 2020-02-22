YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.02.2020 12:58 | Son Güncelleme

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, vatandaşların daha sağlıklı çevrede yaşaması ve uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması amacıyla başta narkotik ve asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesine ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu ticareti suçlarından 39 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada ise 3 kilo 500 gram esrar, farklı türlerde toplam 3 kilo 782 gram sentetik uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabaca, 6 kuru sıkı tabanca, 3 kesici alet, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Uyuşturucu uyuşturucuyla mücadele

En Çok Okunan Yerel Haberler

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

İŞKUR gelecekte aranan iş gücünü yetiştirecek

İŞKUR gelecekte aranan iş gücünü yetiştirecek

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

Yüksekova’da iş yeri sular altında kaldı

Yüksekova’da iş yeri sular altında kaldı

Erzincan’da tüm avlaklarda av yasağı başladı

Erzincan’da tüm avlaklarda av yasağı başladı

Gaziantep Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
05:45
Sabah
07:05
Öğle
12:49
İkindi
15:54
Akşam
18:23
Yatsı
19:38

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Can Eczanesi
Sehitkamil
Deniz Kuzudişli Eczanesi
Sehitkamil
Güz Eczanesi
Sehitkamil
Karacaahmet Deniz Eczanesi
Sehitkamil
Pazar Eczanesi
Sehitkamil
Şeker Eczanesi
Sehitkamil
Arzık Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Üç Minareli Köy Camisinin Açılışı Gerçekleştirildi

Üç Minareli Köy Camisinin Açılışı Gerçekleştirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.