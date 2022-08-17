Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "narko-alan" uygulaması kapsamında Etiler Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 25 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 166 fişek ele geçirildi.
Kıbrıs Mahallesi'nde 2 adreste yapılan aramada da bir miktar sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlı emniyete götürüldü.
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