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Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.02.2020 10:42 | Son Güncelleme

Gaziantep’te uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesine bağlı Akdere ve Vatan Mahallesi’ndeki adreslere 5 gün önce operasyon düzenledi.

Gaziantep’te uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesine bağlı Akdere ve Vatan Mahallesi’ndeki adreslere 5 gün önce operasyon düzenledi. Adreslere özel hareket ekipleri ve narkotik köpeği desteğiyle baskın yapan polis, teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan B.C., M.C., M.C., Y.C. ve M.C. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.C. ve Y.C.’nin avukatı Güngör Sancılı, mahkemede müvekkillerinin tutuksuz yargılanmalarını istedi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan 5 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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