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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

30.03.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 700 gram esrar ile 2 elektronik terazi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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