Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 87 gram uyuşturucu, 252 gram eroin, 7 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

