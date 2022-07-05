Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 115 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 hassas terazi ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.



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