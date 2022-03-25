Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve satışını yapanlara yönelik kentteki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince mahalleye giriş çıkışların kapatıldığı ve İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekiplerinin de dron ile destek verdiği operasyonda bazı evlerin kapısı "koçbaşı" ile açıldı.

Narkotik dedektör köpekleriyle evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

