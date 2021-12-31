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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

31.12.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Şahinbey ilçesinde durumundan şüphelenilen aracı durduran ekipler, 13 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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