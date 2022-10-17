Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Kentteki 5 ikamet ve bir iş yerine eş zamanlı baskın yapan ekipler, 82 gram sentetik bonzai, 54 gram metamfetamin, 13 gram eroin ve uyuşturucu hap ele geçirdi, 23 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 19 şüpheli serbest bırakıldı.​​​​​​​

