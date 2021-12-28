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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda biri avukat 4 zanlı tutuklandı

28.12.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda biri avukat 4 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, avukat H.S'nin ofisi kullanılarak uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından H.S'nin ofisi ile 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden avukat H.S. ile İ.B, M.A. ve E.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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