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Gaziantep'te vatandaşlara sahte polis kimliği gösteren şüpheli tutuklandı

21.08.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te vatandaşlara sahte polis kimliği gösteren şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te vatandaşlara sahte polis kimliği gösteren şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te vatandaşlara sahte polis kimliği gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir şüphelinin vatandaşlara polis kartı gösterdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede kimliği tespit edilen C.K, operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının adresinde yapılan aramada ise çok sayıda sahte polis kimliği ve basın kartları, telsiz, kelepçe ve kesici aletler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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