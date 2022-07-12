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Gaziantep'te vinç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

12.07.2022 03:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te vinç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te vinç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, vinç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 27 AKZ 002 plakalı otomobille plakası öğrenilemeyen Suriye uyruklu T.R. idaresindeki vinç, Nurdağı ilçesi 5'inci kilometrede çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan M.E.Y, G.Y, S.Y. ve S.Y. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere götürülen yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada olay yerinden kaçan vinç sürücüsü yakalanarak polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gaziantep'te vinç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaza vinç

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