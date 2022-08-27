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Gaziantep'te yakalanan 28 hırsızlık zanlısından 11'i tutuklandı

27.08.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yakalanan 28 hırsızlık zanlısından 11'i tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 25 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 28 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda, çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 11'i tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep hırsızlık

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