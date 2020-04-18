Gaziantep'te yaşlı adamın koyunlarını jandarma kırktı

GAZİANTEP (AA) - Nizip ilçesinde jandarma ekipleri, yaşlı adamın talebiyle 20 koyunun kırkımını gerçekleştirdi.

İlçe kırsalındaki Yukarı Yağcılar Mahallesi'nde, 20 küçükbaş hayvanını kırkmak isteyen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayan 69 yaşındaki Hüseyin Yıldırım, jandarmayı aradı.

Yıldırım, koyunlarının kırkılması ve maaşının çekilmesi gerektiğini söyleyerek yardım talep etti.

Bunun üzerine Nizip İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Başçavuş Ali Göğebakan, mahalleye giderek yaşlı adamın 20 küçükbaş hayvanını kırktı.

Aynı zamanda Sosyal Vefa Destek Grubu'nda yer alan Başçavuş Göğebakan, Yıldırım'ın maaşını da çekerek, teslim etti.

Hüseyin Yıldırım, yardım talebinin ardından jandarmanın yanına geldiğini anlatarak, "Allah onlardan razı olsun. Bize yardımcı oluyorlar, çok teşekkür ediyorum kendilerine. Yoksa durumum çok kötüydü." ifadelerini kullandı.

