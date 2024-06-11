YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te yılın ilk mahsulü Antep fıstığını ticaret borsasına getiren çiftçiye ödül

Gaziantep'te yılın ilk mahsulü Antep fıstığını ticaret borsasına getiren çiftçiye ödül

AA AA
11.06.2024 13:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2024 yılının ilk mahsulü Antep fıstığı, Nizip Ticaret Borsasına getirildi.

Kırsal İntepe Mahallesi'nde sezonun ilk mahsulü boz Antep fıstığını borsaya getiren üretici Cuma Kaya, yarım altınla ödüllendirildi.

Nizip Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Polat, ilçenin en önemli tarımsal ürünü olan Antep fıstığının üretimini teşvik etmek amacıyla her yıl ödül töreni düzenlediklerini söyledi.

Hasat mevsiminden yaklaşık 45 gün önce olgunlaşarak doğal rengine ve tadına kavuşan erkenci tür boz Antep fıstığının üreticisinin altınla ödüllendirdiğini ifade eden Polat, "Çiftçimiz gayret etmiş çabalamış ve yılın ilk ürününü yetiştirerek bugün bizlere getirmiştir. Kıymetli üreticimizi tebrik ediyor tüm üreticilerimizin ürünlerini kazasız belasız hasat etmelerini, bolluk ve bereket içinde bir yıl geçirmelerini diliyorum." dedi.

Kaya da her sene olduğu gibi bu yıl da çiftçileri ödüllendiren Nizip Ticaret Borsası yöneticilerine teşekkür etti.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandıMersin'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
Edirne'de apartman girişine park edilen motosiklette çıkan yangın söndürüldüEdirne'de apartman girişine park edilen motosiklette çıkan yangın söndürüldü
Gümüşhane’de bağırsaklarında uyuşturucu kaçırmaya çalışırken yakalanan şahıs tutuklandıGümüşhane’de bağırsaklarında uyuşturucu kaçırmaya çalışırken yakalanan şahıs tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
antep fıstığı Gaziantep Nizip

Gaziantep Namaz Vakitleri 12 Haziran Çarşamba

İmsak
03:18
Sabah
05:03
Öğle
12:35
İkindi
16:27
Akşam
19:58
Yatsı
21:35
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.