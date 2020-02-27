YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'teki gencin öldürülmesine ilişkin bir şüpheli tutuklandı

Gaziantep'teki gencin öldürülmesine ilişkin bir şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.02.2020 16:52 | Son Güncelleme

Gaziantep'teki gencin öldürülmesine ilişkin bir şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir gencin darbedildikten sonra silahla vurularak öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde Kadir Durur'un (17) darbedildikten sonra tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T, "kasten adam öldürmek" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Diğer zanlılarsa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için... Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için...
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Cinayet Gaziantep Tutuklama Zanlı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
05:39
Sabah
06:58
Öğle
12:48
İkindi
15:57
Akşam
18:28
Yatsı
19:43

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

C. Kamacı Eczanesi
Sehitkamil
Durukan Eczanesi
Sehitkamil
Emek Ensar Eczanesi
Sehitkamil
Gelgeç Eczanesi
Sehitkamil
Okur Eczanesi
Sehitkamil
Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Aslıhan Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak

Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

Başkanlar kültür şehri Gaziantep için sahadalar

Başkanlar kültür şehri Gaziantep için sahadalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.