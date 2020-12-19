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Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden Abdi Hamzaoğlu'nun cenazesi defnedildi

SİİRT HABERLERİ  | 19.12.2020 23:28 | Son Güncelleme

Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden Abdi Hamzaoğlu'nun cenazesi defnedildi

SİİRT (AA) - Gaziantep'te bir özel hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybeden Abdi Hamzaoğlu'nun cenazesi, Siirt'te toprağa verildi.

Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Siirt'e getirilen 68 yaşındaki Abdi Hamzaoğlu'nun cenazesi, Tillo ilçesine bağlı Fersaf köyündeki Şeyh Muhammed El Hazin Camisine getirildi.

Hamzaoğlu'nun cenazesi, burada İl Vaizi Murat Nergis tarafından kılınan namazın ardından Şeyh Muhammed El Hazin Türbe Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, Hamzaoğlu'nun yakınları katıldı.

SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 10 hasta yaşamını yitirmişti.

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