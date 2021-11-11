Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonunda 96 bin 400 makarona el konuldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 96 bin 400 makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince istihbarat doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi.
Şahinbey ilçesindeki 1 iş yeri, ev ve araçta arama gerçekleştiren ekipler, 86 bin boş ve 10 bin 400 dolu makarona el koydu.
Operasyonda yakalanan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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