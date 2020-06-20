Gaziantep'teki kamu kurumları Kovid-19 tedbirleri kapsamında randevu sistemine geçiyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurumlarındaki işlemler, randevu sistemiyle gerçekleştirilecek.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, salgının önlenmesi için temas ve sosyal mesafenin önemine işaret edilerek, kent genelinde bir dizi yeni tedbir alındığı bildirildi.

Açıklamada, il genelinde tüm açık alanlarda, kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri, pazar yerleri, cami ve mescitler, toplu ulaşım araçları, ticari araçlar gibi kapalı alanlarda ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takılmasının 21 Haziran itibarıyla zorunlu olacağı belirtildi.

Kamu kurumlarında da bir dizi düzenleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlara doğrudan kamu hizmeti sunulan ve hizmet alıcısı fazla olan tapu, nüfus, sosyal güvenlik merkezleri, vergi daireleri, belediye hizmet birimleri, PTT şubeleri, iş başvuru birimleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, her ölçekteki sağlık kuruluşları, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları gibi kurumlarda randevu yöntemiyle hizmet verilmesi uygulamasının yaygınlaştırılması, randevulu hizmet veren kurumlarda randevu saatine15 dakikadan fazla süre bulunanların bina içi ve önünde bekleme yapmalarının yasaklanmasına, hizmet alanları ve bekleme yapmasına izin verilenlerin bina çevresindeki bekleme alanlarında da sosyal mesafeye uymalarına ve maske takmalarına karar verildi.