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Gaziantep'teki metro projesi, 2024 Yılı Yatırım Programı'na alındı

AA AA
17.01.2024 10:40 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'teki "Gar- Düztepe-Hastane Sürücüsüz Metro Hattı" projesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 Yılı Yatırım Programı'na alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 8082 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 15 Ocak 2024 tarihli ve 32430 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, Gar-Düztepe-Hastane Sürücüsüz Metro Hattı, 2024 Yılı Yatırım Programı'nda yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, alınan karar sonrası 15 milyar liralık yatırım için Gaziantep'in tüm planlamalarının hazır olduğunu belirtti.

Alınan kararın çok hayati ve kıymetli olduğunu ifade eden Şahin, proje için kurum olarak yıllarca mühendislik ve mimari alanda çalışıldığını ifade etti.

Projenin Gaziray ve diğer ulaşım sistemlerine entegre çalışacağını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Metromuz Gar'dan başlayarak Maarif Kavşağı, Düztepe, Kahvelipınar, Yeşilvadi ve Akkent'ten geçerek Şehir Hastanesi'ne varacak. 9 istasyon var. Bu istasyonların özelliklerine baktığımızda konforlu, çevreci, sıcağa soğuğa değmeden, 50 metre derinliğe inip şehri demir ağlarla örerek, 1 milyon nüfusa sahip Şahinbey'i 900 bin nüfuslu Şehitkamil'e bağlayacağız ve burada Gaziray ile OSB'ye götüreceğimiz büyük bir ulaşım projesi. En önemli ve zor kısmı geçtik. 15 milyarlık bir yatırım. Hızlı bir şekilde başlayacağız. Proje çok hızlı bir şekilde kendini amorti edecek. Trafikte en büyük sıkışıklık yaşanan noktalarda yer altına metroyla inmek bize ilaç gibi gelecek. 1 Nisan'da inşallah ve Allah'ın izniyle ustalık dönemimiz başladığında ilk yapacağımız iş, metronun çalışması olacak ve inşallah 2 yıl içerisinde bu şehri metroyla buluşturmuş olacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Şahin cumhurbaşkanlığı proje

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