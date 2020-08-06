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Gaziantep'teki patlamada yaralananlardan biri hayatını kaybetti

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.08.2020 15:10 | Son Güncelleme

Gaziantep'teki patlamada yaralananlardan biri hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki bir demir atölyesinde meydana gelen patlamada yaralanan 5 kişiden biri tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Merkez Şehitkamil ilçesindeki KÜSGET Sanayi Sitesi'nde dün bir demir atölyesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu ağır yaralanan Suriye uyruklu Abdurrahim Cuma (22) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cuma'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Merkez Şehitkamil ilçesinde bulunan KÜSGET Sanayi Sitesi'ndeki bir demir atölyesinde dün meydana gelen patlamada 5 kişi yaralanmıştı.

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