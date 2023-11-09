Gaziantep’ten 1 milyar 495 milyon dolarlık halı ihraç edildi

Dünya halı üretiminin başkenti konumundaki Gaziantep’te halı ihracatçıları 2023 yılının on aylık sürecinde toplam 1 milyar 510 milyon 512 bin dolarlık 1 milyar 495 milyon 663 bin dolarlık makine halısı ihracatı gerçekleştirirken bu süreçte Türkiye genelinden ise 2 milyar 230 milyon 646 bin dolarlık ihracat yapıldığını açıklayan GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan 2023 yıl sonunda hedeflerine ulaşacaklarına inandığını ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Zeynal Abidin Kaplan Başkanlığında toplanarak gündemi değerlendirdi. Kısa bir süre önce gerçekleştirilen Malezya Avusturalya Sektörel Ticaret Heyeti çalışmalarının da masaya yatırıldığı toplantıda 2024 yılı yol haritasına yönelik önemli kararlar da alındı.

Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan 2023 yılının 10 aylık sürecinde Türkiye genelinden toplam 2 milyar 230 milyon 646 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Gaziantep’ten ise 10 aylık süreçte 1 milyar 495 milyon 663 bin dolarlık makine halısı ihracatı gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Her şeye rağmen 2023 yılsonu hedeflerimizi yakalayacağımızı ve 2022 yılı ihracat rakamlarını aşacağımızı düşünüyoruz. Sektörümüz 6 Şubat depreminin ardından kısa bir süre içerisinde toparlanmış ve kayıplarını karşılayarak sürdürülebilir ihracat politikası doğrultusunda üstlendiği misyonu gerçekleştirmek için var gücüyle çalışmalarını sürdürmektedir. Bu anlamda bütün firma temsilcilerimizi ve çalışanlarını yürekten kutluyorum” dedi.

GAZİANTEPLİ HALICILAR 2024 YILINDA ÜLKE ÜLKE DOLAŞARAK TANITIM ÇALIŞMASI YAPACAK

Ticaret Bakanlığının desteğiyle GAHİB üyesi firmaların katıldığı Malezya Avusturalya Sektörel Ticaret Heyeti’nin her iki ülkede ithalatçı firmalarla önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini de ifade eden Başkan Kaplan “Birliğimiz üyeleriyle birlikte Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle düzenlediğimiz Malezya Avusturalya Sektörel Ticaret Heyeti başarıyla tamamlanmış, hedeflenen görüşmeler ve sektörümüzle ilgili saha araştırmaları başarıyla tamamlanmıştır. Uzak Ülkeler Projesi çerçevesinde 2024 2023 yılında dört ayrı sektörel ticaret heyeti düzenleyerek dünyanın farklı kıtalarında yeni Pazar arayışlarımızı sürdüreceğiz. Üretimin lideri olan ülkemizin bu özelliğini sürdürebilmesi için GAHİB olarak gidilmedik ülke, girilmedik Pazar kalmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı 2023’e sayılı günler kaldı

Dünya halı üretim merkezi konumundaki Türkiye’nin aynı zamanda dünya halı ticaret merkezi olması için yürüttükleri çalışmaların en önemlilerinden birisi olan İstanbul CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı 2023’e sayılı günler kaldığına da dikkat çeken GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, “Önümüzde 5-8 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Halı İhracatçıları ile birlikte organize ettiğimiz ve İstanbul’da gerçekleştireceğimiz CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı 2023 fuarı var. Fuarla ilgili çalışmalar tamamlanmış olup dünyanın birçok ülkesinden fuara ciddi katılımlar sağlanacaktır. Dünya halı üretiminin merkezi konumunda ki ülkemizin aynı zamanda halı ticaret merkezi olması için attığımız bu tarihi adımın bir yandan da ülkemizde sektörel fuarcılık ve fuar turizminin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum ve fuarımızın başarılı geçmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Amerika, Ortadoğu ve Avrupa halıcıların en önemli pazarları

2023 yılının on aylık sürecinde birlik üyesi firmaların Gaziantep’ten ihraç edilen makine halılarının en fazla ihraç edildiği ülke grupları arasında Amerika’nın 476 milyon 610 bin dolarla ilk sırada yer aldığını ifade eden Başkan Kaplan, ikinci sırada 429 milyon 985 bin dolarla Ortadoğu ülkeleri, üçüncü sırada ise 198 milyon 198 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerinin yer aldığını açıkladı. Kaplan, Afrika ülkelerinin de halı sektörü için önemli pazarlar arasında yer aldığını belirterek bu süreçte 107 milyon 255 bin dolarlık Afrika ülkelerine makine halısı ihracatı gerçekleştirildiğini, diğer Avrupa ülkelerine ise 87 milyon 922 bin dolarlık ihracata imza atıldığını vurguladı. Kaplan, bu süreçte eski doğu bloku ülkelerine 70 milyon 467 bin dolar, Türk Cumhuriyetlerine 63 milyon 345 bin dolar, Asya ve Okyanusya ülkelerine ise 58 milyon 274 bin dolarlık halı ihracatı Gaziantepli halıcılar tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

