YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'ten Avrupa'daki 7 noktaya direkt uçak seferleri başladı

Gaziantep'ten Avrupa'daki 7 noktaya direkt uçak seferleri başladı

01.07.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Hedefimiz, İngiltere ile direkt uçuşları da sağlamak. Akabinde Asya turisti için de aynı amacı neticeye kavuşturmak istiyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Tarihi değerleri, turistik alanları ve eşsiz lezzetleriyle yıl boyunca binlerce turisti ağırlayan Gaziantep'ten Avrupa'daki 7 noktaya direkt uçuşlar başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentten Almanya'nın Duesseldorf ve Frankfurt şehirlerine yapılan direkt uçuşlara 27 Haziran itibarıyla Berlin, Hannover, Köln ve Stuttgart ile İsviçre'nin Zürih ve Basel kentleri ile Fransa'nın başkenti Paris de eklendi.

Paris'e direkt uçacak yolcular için Gaziantep Havalimanı'nda itfaiye ekiplerince su takı yapıldı, yolcular çiçeklerle uğurladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, buradaki konuşmasında, salgınla yeni bir dünyanın kurulduğunu belirterek, sürece en hazır şehir olduklarını ifade etti.

Yaptıkları tanıtımlarla milyonlarca kişinin bölgeye gelmesini amaçladıklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bölgeye gelecek olanlar, bölgemizin kültürel ve tarihi alanlarını görme şansına erişecek. Sağlıklı lezzetin de aynı zamanda başkentiyiz. Avrupalı turist öncelikli hedeflerimizdendi. Bu açıdan direkt uçuşlar bizim için çok önemliydi. Avrupa'nın başkentlerine direkt uçuşlar başladı. Hedefimiz İngiltere ile direkt uçuşları da sağlamak. Akabinde Asya turisti için de aynı amacı neticeye kavuşturmak istiyoruz."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu da Gaziantep'in bölgenin gözbebeği olduğunu belirtti.

Gaziantep'in ulaşım ağlarını güçlendirmeye devam ettiklerini bildiren Kirazoğlu, "Gurbetçilerimizin ve ülke içindeki vatandaşlarımızın karşılıklı gidiş gelişleri artık daha yüksek oranda gerçekleşecektir. Bunun yanında turizm ve ticaret faaliyetleri de artış gösterecektir. Bu seferlerin Avrupa'nın başka noktalarına da ulaşması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan da herkesi Gaziantep'in arkeolojik değerlerini görmeye ve gastronomi değerlerini tatmaya davet etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiftlik Bank kurucusu teslim oldu!Çiftlik Bank kurucusu teslim oldu!
Milyonlarca kişi etkisi altında! Pandemi sonrası bunu yaşıyorsanız... Milyonlarca kişi etkisi altında! Pandemi sonrası bunu yaşıyorsanız...
Gaziantep Başkanı Akınal ve teknik direktör Bulut, gazetecilerle buluştuGaziantep Başkanı Akınal ve teknik direktör Bulut, gazetecilerle buluştu
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 1 Temmuz Perşembe

İmsak
03:22
Sabah
05:07
Öğle
12:39
İkindi
16:31
Akşam
20:01
Yatsı
21:39

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Perşembe

Arzu Eczanesi
Sehitkamil
İnci Eczanesi
Sehitkamil
Kayaönü Eczanesi
Sehitkamil
Kutsal Eczanesi
Sehitkamil
Leyla Eczanesi
Sehitkamil
Nazenin Eczanesi
Sehitkamil
Kalkancı Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.